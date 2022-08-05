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Георгий Мишарин: у Ларионова сразу начались интенсивные тренировки без всяких поблажек

Георгий Мишарин: у Ларионова сразу начались интенсивные тренировки без всяких поблажек
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Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин рассказал о впечатлениях от совместной работы с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

«Тренировки сразу начались интенсивные, без всяких поблажек. Никаких втягивающих занятий. Это всё осталось в далёком прошлом. И в зале тренировки стали более «подвижные».

Были ли индивидуальная беседа с Ларионовым? Разговор состоялся ещё весной. Игорь Ларионов обозначил, что от меня требуется. Он сказал, что ждёт от меня как от опытного хоккеиста уверенной игры.

У Крикунова были самые тяжёлые тренировки? Тяжело у всех. И неправда, что у Крикунова самые тяжёлые нагрузки. У всех примерно всё одинаково. У каждого тренера своё видение. У Крикунова баллоны, у другого бег, у третьего упражнения со штангой. Каждый нагружает по-своему», — цитирует Мишарина пресс-служба КХЛ.

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