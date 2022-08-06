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Тренин получил через арбитраж 2-летний контракт с «Нэшвиллом» на $ 3,4 млн

Тренин получил через арбитраж 2-летний контракт с «Нэшвиллом» на $ 3,4 млн
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25-летний российский нападающий Яков Тренин получил новый контракт с «Нэшвилл Предаторз» через арбитраж НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «хищников» на официальном сайте клуба.

Тренин получил двухлетний контракт на общую сумму в $ 3,4 млн ($ 1,7 млн за сезон). Яков просил однолетний контракт на $2,4 млн, а клуб изначально давал соглашение на два года с годовой зарплатой в $1,35 млн.
Напомним, в прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 80 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+7». В плей-офф 25-летний россиянин провёл четыре игры и забил три гола.

Всего за карьеру в НХЛ Тренин провёл 146 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 17 результативных передач.

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