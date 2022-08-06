Епанчинцев: радует, что игроки правильно воспринимают наши требования

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев, подвёл итоги московских матчей со «Спартаком» и московским «Динамо».
«Были хорошие моменты, есть над чем работать, для этого предсезонные игры и есть. У нас строится новый коллектив. Радует, что игроки правильно воспринимают наши требования. Есть шероховатости, которые присутствуют у любой команды во время летних сборов.
Радует, что победили. Единственный момент – много удалений. Будем работать над этим. Если уберём их, будет намного легче.
Ротация будет. Две игры мы сыграли, можно сказать, «с листа». В Магнитогорске продолжим пробовать сочетания, искать химию. Пока ребята радуют, в частности молодёжь. Вчера у них было немного игрового времени из-за удалений, но тем менее хорошие моменты с их участием запомнились», – цитирует Епанчинцева официальный сайт клуба.
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