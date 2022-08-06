Карандин – о Емелине: думал, будет скандал и жёсткое наказание – но, увы, тишина. Печально

Судья международной категории Юрий Карандин отреагировал на силовой приём защитника минского «Динамо» Алексея Емелина против форварда Матвея Мичкова.



«Шокировал и арбитраж, и послематчевая реакция. Специально взял паузу в полтора дня, думал, что будет скандал и жёсткое наказание – но, увы, тишина. Печально!



Почему-то многие говорят, что там был якобы чистый силовой приём, но ведь это не так. Повтор по ТВ с одной камеры не очень информативен, но вы посмотрите фотографии – Емелин выставил колено и фактически умышленно им атаковал. Мальчишка шёл с шайбой, на двух ногах, уходил вправо – и на встречном движении было достаточно простого контакта коленом в колено, чтобы гарантировать травму. Стопроцентное удаление!



Поймите, приём колено в колено – самый опасный в хоккее. В своё время карьеру хоккеиста завершил именно из-за такого столкновения, получив двустороннее повреждение мениска. Так полвека назад началась моя судейская карьера.



Некоторые эксперты говорили, что так Емелин «пригласил» Мичкова во взрослый хоккей? Комментарии дилетантов, а также людей, которые ищут работу и находятся на подтанцовке у судейского руководства, нужно убирать. В хоккее во всех лигах правила одинаковые – нет юношеского хоккея, молодёжного или взрослого. Так что такие высказывания – просто жонглирование словами и замыливание темы!



Меня больше всего удивляет, что мы не видим официальных комментариев. Эпизод скандальный, который привёл к травме самого талантливого хоккеиста нового поколения. Тем более что для Емелина такой приём далеко не первый, он их поставил на регулярную основу. Поэтому молчание главного арбитра и лиги меня просто шокирует.



Что делать? Давайте брать пример с нынешней НХЛ, где сдувают пылинки с канадских звёзд – с Кросби и Макдэвидом. В своё время то же самое делали с Уэйном Гретцки – любой контакт с ним наказывался арбитрами НХЛ по максимуму, они мне сами об этом говорили. Что логично: Канада умеет ценить и охранять своих звёзд.



Сегодня в России каждый талант – на вес золота, давайте каждого беречь. А у нас в арбитраже какая-то анархия. С нынешним уровнем судейства своих самых талантливых юниоров мы до взрослого хоккея просто не доведём», – цитирует Карандина Russia-Hockey.