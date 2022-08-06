В московском «Динамо» рассказали, когда О’Делл и Лилья присоединятся к команде

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, когда прибудут легионеры.



«Днём 9 августа Эрик О’Делл прилетает в Россию. К сожалению, были у него проблемы с документами, визовая история. Но сейчас он уже, слава богу, всё получил. Сами понимаете, есть проблема с пересадками, поэтому он прилетает только 9-го числа, в два часа дня.

На следующий день проходит УМО (углублённое медицинское обследование. – Прим. «Чемпионата»). И сейчас мы думаем над тем, есть ли необходимость брать его на турнир в Уфу. Наверное, смысла в этом не будет. Скорее всего, он останется здесь и будет дожидаться возвращения команды в Москву.

Лилья? Разрешение на визу получено. Надеемся, что он прилетит в Москву даже быстрее О’Делла. Ориентировочно числа 7-8-го. Здесь также открыт вопрос – брать ли его в Уфу. Мы ждём их появления», – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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