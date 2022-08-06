Гендиректор «Салавата»: не звали Радулова, потому что хотели, чтобы он остался легендой

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов назвал причину, по которой клуб не интересовался форвардом Александром Радуловым.



«Радулов перешел в «Ак Барс». Учитывая, что Александр – легенда «Салавата»? Мы хотели, чтобы он остался легендой. Поэтому не подписывали и не интересовались, – цитирует Баширова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.

Напомним, в прошлом сезоне за «Даллас» Радулов провёл 71 матч в регулярном чемпионате, в которых отметился 22 (4+18) результативными действиями при показателе полезности «-20».