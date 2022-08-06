Сопин – о переходе Малышева: в «Динамо» видели и понимали ситуацию «Локомотива»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о трансфере защитника Антона Малышева.

«Мы ещё раньше обращались в «Локомотив» по поводу Малышева. Это было в мае. Видели и понимали их ситуацию: 10 взрослых защитников – и не так много шансов было у Антона, чтобы получить возможность играть. На тот момент они отказались и сказали, что найдут для него место. Но в процессе пришли к тому, чтобы договориться с нами о переходе. Мы следили за Малышевым и видим в нём потенциал. Молодой парень, бывают взлёты и падения. Даже сейчас к нему нет никаких претензий по работе, качество игры на хорошем уровне, поэтому мы довольны этим трансфером», – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»