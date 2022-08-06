Генменеджер московского «Динамо» объяснил значительное увеличение контракта О’Делла

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о причинах увеличения контракта форварда Эрика О’Делла.
«В чём здесь заключается вопрос. Год назад он находился без команды, и у него фактически не было никаких предложений. Он пришёл к нам за одни деньги, но не забывайте, что перед этим произошло расторжение контракта с «Сибирью», по которому он получил компенсацию. То есть на самом деле сумма лично для него получилась значительно выше. Во-вторых, есть цена рынка. Никто не вспоминает о том, за какие деньги он играл в магнитогорском «Металлурге», какой у него был контракт тогда?
Он получал гораздо больше, чем та сумма, которую мы ему дали сейчас. И эту же сумму, которая была у него в «Магнитке», ему сейчас предлагали две команды Восточной конференции. И ещё один клуб с Запада выходил на него с чуть меньшим предложением. Такой рынок. Почему-то никто не сравнивает зарплаты О’Делла и Найта. У одного есть плюсы и минусы, у второго есть плюсы и минусы, но я считаю, что по своему уровню это сопоставимые игроки. Однако никто не смотрит на их зарплаты в сравнении», – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»
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