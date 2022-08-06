«Сочи» выпустил лимитированную серию футболок FATALITY после матча с «Авангардом»
Поделиться
ХК «Сочи» сообщил о выпуске лимитированной серии футболок FATALITY после матча Лиги Ставок Sochi Hockey Open с омским «Авангардом», сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте».
Напомним, в первом периоде встречи на льду за шесть минут состоялось девять драк. В самом начале встречи за массовую потасовку были удалены: Егор Бабенко, Артём Иванюженков, Сергей Попов, Никита Ушнев, Фёдор Крощинский («Сочи») и Александр Горшков, Владимир Брюквин, Фёдор Малыхин, Дамир Шарипзянов и Кристиан Ярош («Авангард»). Чуть позже Иванюженков и Ярош были удалены до конца матча за драку между собой.
Затем штрафы также получили Никита Зоркин, Данила Галенюк и Артур Тянулин у «Сочи», а также Сергей Алхимов и Дмитрий Шевченко у «Авангарда».
Комментарии
- 6 августа 2022
-
13:00
-
11:55
-
11:41
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47
-
20:14
-
19:24
-
19:03
-
18:49
-
18:12
-
17:54
-
17:48
-
16:50
-
16:35
-
16:26
-
15:43
-
15:23
Партнерский контент