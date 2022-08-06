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«Сочи» выпустил лимитированную серию футболок FATALITY после матча с «Авангардом»

«Сочи» выпустил лимитированную серию футболок FATALITY после матча с «Авангардом»
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ХК «Сочи» сообщил о выпуске лимитированной серии футболок FATALITY после матча Лиги Ставок Sochi Hockey Open с омским «Авангардом», сообщает официальная группа клуба во «Вконтакте».

Напомним, в первом периоде встречи на льду за шесть минут состоялось девять драк. В самом начале встречи за массовую потасовку были удалены: Егор Бабенко, Артём Иванюженков, Сергей Попов, Никита Ушнев, Фёдор Крощинский («Сочи») и Александр Горшков, Владимир Брюквин, Фёдор Малыхин, Дамир Шарипзянов и Кристиан Ярош («Авангард»). Чуть позже Иванюженков и Ярош были удалены до конца матча за драку между собой.

Затем штрафы также получили Никита Зоркин, Данила Галенюк и Артур Тянулин у «Сочи», а также Сергей Алхимов и Дмитрий Шевченко у «Авангарда».

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