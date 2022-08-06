Дарьин: Ларионов прививает хоккей, которого никогда у меня не было. Он первый такой тренер

Нападающий «Торпедо» Александр Дарьин поделился мнением о работе с тренером команды Игорем Ларионовым.
«Игорь Николаевич Ларионов – это, наверное, первый мой тренер, который пропагандирует настолько другой хоккей. У меня такого никогда не было. Никаких забросов, игра только с шайбой, друг под друга, короткий пас. В моём опыте такого ещё не было. Первый раз прививают хоккей только с шайбой, такое доминирование, что нужно диктовать свои правила. Это очень нравится всей команде, все получают удовольствие. Самое главное, что он от нас требует – это получать удовольствие. Хоккей – это игра, а не работа. Это главное, чему от нас учит.
В предсезонке у нас всего было в меру. Пришли, сдали тесты, он посмотрел наше состояние, и начали работу. Он корректировал наше состояние, где-то индивидуально, где-то добавлял чуть больше зала, где-то чуть больше земли. Мне очень понравилось, такая предсезонка пришлась по душе. Делали то, что нужно, всё самое важное», – сказал Дарьин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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