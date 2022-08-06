Корбан Найт прокомментировал победу «Авангарда» в матче с минским «Динамо»

Форвард «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал победу своей команды в матче предсезонного турнира в Сочи с минским «Динамо». Встреча закончилась со счётом 5:2. Сам Найт стал автором дубля.
«Первый гол был не мой, его автор Толчинский. Хороший получился матч. Приятно было выйти на лёд и сыграть. Я ещё привыкаю к разнице во времени, плюс после летнего перерыва всегда требуется время, чтобы вновь привыкнуть к играм. Играть с Буше и Толчинским — одно удовольствие, они значительно облегчили мне работу сегодня. Будем стараться развивать успех и двигаться вперёд», — приводит слова Найта пресс-служба «Авангарда».
На 18-й минуте Сергей Толчинский открыл счёт с передачи Тимофея Давыдова, на 28-й при игре в большинстве Арсений Грицюк увеличил преимущество «Авангарда». Ему ассистировал Владимир Ткачёв.
На 32-й минуте отличился Корбан Найт после передач Рида Буше и Михаила Гуляева, на 53-й Фёдор Малыхин забил четвёртый гол омичей после ассистов Гуляева и Ткачёва.
На 56-й минуте Илья Шинкевич отыграл один гол с передач Игоря Мартынова и Райана Спунера, на 58-й Брэндон Козун забил ещё один гол динамовцев после передач тех же партнёров. На 59-й минуте в пустые ворота забросил Корбан Найт, оформив дубль.
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