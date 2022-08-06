Радулов забросил первую шайбу за «Ак Барс»

В эти минуты в Альметьевске проходит предсезонный матч. Местный «Нефтяник» принимает «Ак Барс» из Казани. Гости уже открыли счёт, отличился звёздный новичок команды Александр Радулов. Галиев выиграл вбрасывание, а Радулов результативно сыграл на пятачке.



Состав «Ак Барса»:

Токранов – Войнов, Кагарлицкий – Шипачёв – Радулов;

Хенкель – Хафизуллин, Галиев – Семёнов – Петров;

Юдин – Чудинов, Панюков – Галимов – Тарасов;

Лямкин – Адамчук, Зарипов – Хованов – Воронков.

Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.