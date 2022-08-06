Роман Ротенберг: как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьём первыми

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды на предсезонном турнире в Сочи. СКА обыграл «Сочи» со счётом 3:1.



«Тяжёлая игра, соперник был заряжен, мы тоже. В первом периоде не всё получалось, но работали по нарастающей. Ребята молодцы, выполняли установку.



Не было ли опасений, что будет побоище, как в матче «Сочи» — «Авангард»? На провокации мы отвечаем голами. Готовы принимать любой вызов. Как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьём первыми.



Педан и Яшкин? Тренируются, готовятся, все в обойме. Могут выйти и завтра, но мы не форсируем события. Подводим всех к общему знаменателю.



Очень рады, что Дамир играет за нас. Хорошо поработали в Новогорске, нашли сочетания. Думаю, он с каждым матчем будет показывать всё больше креатива, творчества. Ждём ещё больше голов и передач от него», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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