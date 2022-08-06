Роман Ротенберг: у СКА вариативность тактики

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, комментируя победу в предсезонном матче над «Сочи» (4:1), рассказал о готовности к тактическим экспериментам.



«Снять вратаря в овертайме? Надо играть на результат. На тренировочном турнире хотим играть три на три, чтобы тренировать овертаймы. Соперник снял вратаря, поэтому отрабатывали меньшинство. У нас вариативность тактики, мы и это тоже готовы попробовать.



Николаев сыграл достойно, он давно играет на высоком уровне, мы его развиваем, он наш воспитанник. У него серьёзный опыт в «вышке», в прошлом году сыграл и в КХЛ. Мы уверены во вратарском тандеме, плюс у нас есть ещё Иванов. Конкуренция – двигатель прогресса», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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