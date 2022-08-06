Дубль Радулова помог «Ак Барсу» разгромить «Нефтяник» в предсезонном матче

В Альметьевске завершился предсезонный матч. Местный «Нефтяник» принимал казанский «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 6:1.
В середине второго периода счёт открыл звёздный новичок казанцев Александр Радулов. На 31-й минуте хозяева отыгрались стараниями Ярослава Альшевского.
Но затем гости сумели довести счёт до крупного. В концовке второго периода Радулов оформил дубль. А в третьем периоде по шайбе забросили Кристиан Хенкель, Артём Галимов, Кирилл Семёнов и Кирилл Панюков.
Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.
- 6 августа 2022
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