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Дубль Радулова помог «Ак Барсу» разгромить «Нефтяник» в предсезонном матче

Дубль Радулова помог «Ак Барсу» разгромить «Нефтяник» в предсезонном матче
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В Альметьевске завершился предсезонный матч. Местный «Нефтяник» принимал казанский «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 6:1.

В середине второго периода счёт открыл звёздный новичок казанцев Александр Радулов. На 31-й минуте хозяева отыгрались стараниями Ярослава Альшевского.

Но затем гости сумели довести счёт до крупного. В концовке второго периода Радулов оформил дубль. А в третьем периоде по шайбе забросили Кристиан Хенкель, Артём Галимов, Кирилл Семёнов и Кирилл Панюков.

Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
1 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Кагарлицкий) – 21'   1:1 Альшевский (Богатов) – 31'   1:2 А. Радулов (Шипачёв, Войнов) – 37'   1:3 Хенкель – 41'   1:4 Галимов – 46'   1:5 Семёнов – 55'   1:6 Панюков – 60'
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