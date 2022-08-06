Агент Тренина: Якова всё устраивает в «Нэшвилле», мы не думаем, чтобы уходить из клуба

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина, сообщил, что его клиент не планирует уходить из команды. Накануне состоялся арбитраж по контракту Тренина с «Нэшвиллом». Россиянину удалось отсудить более высокую сумму, но он всё равно остался недоволен исходом.



«Якова всё устраивает в «Нэшвилле»: хороший город, хорошая команда. И у меня складываются довольно хорошие отношения с руководством клуба.



Мы не планировали и не думаем о том, чтобы уходить из клуба, об этом мы говорили сразу, когда вели переговоры. Мы сразу сделали шаг навстречу руководству, сказав, что готовы связать себя длинным контрактом.



Надеюсь, что Яков ещё улучшит свои показатели и в дальнейшем будет на других ролях», — цитирует Бабаева ТАСС.

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