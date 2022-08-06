Юбердо признался, что был шокирован обменом из «Флориды» в «Калгари»
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Форвард «Калгари Флеймз» Джонатан Юбердо рассказал, как воспринял свой обмен из «Флориды Пантерз». Хоккеист признался, что его сильно удивило решение «Флориды».
«Последние недели с точки зрения эмоций напоминали американские гонки. Обмен меня шокировал. Вообще, я был немного расстроен. Но мне кажется, что стоит смотреть вперёд. Я себе это и сказал. Мне было важно начать новую главу и перевернуть страницу.
Я долго выступал за «Флориду». Но затем я сказал себе, что нужно двигаться дальше. У меня был ещё год по контракту. Но я подумал, что нужно сосредоточиться на выступлении за новую команду. Думаю, что «Калгари» мне здорово подходит. Сейчас я доволен быть частью команды», — приводит слова Юбердо пресс-служба НХЛ.
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