Юбердо признался, что был шокирован обменом из «Флориды» в «Калгари»

Форвард «Калгари Флеймз» Джонатан Юбердо рассказал, как воспринял свой обмен из «Флориды Пантерз». Хоккеист признался, что его сильно удивило решение «Флориды».



«Последние недели с точки зрения эмоций напоминали американские гонки. Обмен меня шокировал. Вообще, я был немного расстроен. Но мне кажется, что стоит смотреть вперёд. Я себе это и сказал. Мне было важно начать новую главу и перевернуть страницу.



Я долго выступал за «Флориду». Но затем я сказал себе, что нужно двигаться дальше. У меня был ещё год по контракту. Но я подумал, что нужно сосредоточиться на выступлении за новую команду. Думаю, что «Калгари» мне здорово подходит. Сейчас я доволен быть частью команды», — приводит слова Юбердо пресс-служба НХЛ.

Новость по теме Юбердо заключил рекордный контракт в истории «Калгари» по общей сумме, сроку и кэпхиту