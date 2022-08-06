Радулов: в матче с «Нефтяником» было много сумбура, тяжело идёт первая встреча

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал победу своей команды в предсезонном матче с «Нефтяником». Встреча закончилась со счётом 6:1.



«На самом деле круто, что пришли болельщики. Приятно играть товарищеский матч, когда полные трибуны. Дворец хоть и небольшой, но всё равно видно, как народ тут любит хоккей. Самое главное, что им всё понравилось.



Стычки в третьем периоде? Никто не хочет проигрывать, ребята тоже хотят себя показать. Играют, бьются. Мы вышли на лёд, это хоккей, никто ни о чём не думает, просто хочет показать себя. Народ пришёл, болеет, тем более у них у тренера юбилей. Всё понятно. Игра была интересная, пусть много сумбура, тяжело идёт первая встреча, но ничего. Через работу всё будем налаживать», — цитирует Радулова пресс-служба «Ак Барса».