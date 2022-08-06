«Адмирал» обыграл Россию U25 на турнире в Сочи

В Сочи на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open состоялся очередной матч. «Адмирал» встречался со сборной России U25.



Матч закончился победой команды из Владивостока со счётом 3:1. В первом периоде Матвей Кабуш открыл счёт и вывел сборную России вперёд. В середине второго периода Евгений Лисовец восстановил равновесие в счёте. Ещё через три минуты Антон Берлёв забросил вторую шайбу. А на 48-й минуте точку в матче поставил всё тот же Берлёв.



«Адмирал» в трёх матчах набрал пять очков. У сборной России U25 два набранных очка.

Помимо «Адмирала» и сборной России, в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», минское «Динамо» и «Сочи». Команды сыграют друг с другом. Программа турнира продолжится завтра, 7 августа.