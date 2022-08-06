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«Адмирал» обыграл Россию U25 на турнире в Сочи

«Адмирал» обыграл Россию U25 на турнире в Сочи
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В Сочи на предсезонном турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open состоялся очередной матч. «Адмирал» встречался со сборной России U25.

Матч закончился победой команды из Владивостока со счётом 3:1. В первом периоде Матвей Кабуш открыл счёт и вывел сборную России вперёд. В середине второго периода Евгений Лисовец восстановил равновесие в счёте. Ещё через три минуты Антон Берлёв забросил вторую шайбу. А на 48-й минуте точку в матче поставил всё тот же Берлёв.

«Адмирал» в трёх матчах набрал пять очков. У сборной России U25 два набранных очка.

Помимо «Адмирала» и сборной России, в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», минское «Динамо» и «Сочи». Команды сыграют друг с другом. Программа турнира продолжится завтра, 7 августа.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
06 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Россия U25
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Кабуш (Кателевский, Кирсанов) – 14:30 (5x5)   1:1 Лисовец (Грачёв) – 31:35 (5x4)   1:2 Берлёв (Криштоф, Шулак) – 34:55 (5x5)   1:3 Берлёв (Шэн, Валиев) – 47:35 (5x5)
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