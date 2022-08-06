Тамбиев рассказал, что ему понравилось в игре «Адмирала» в матче со сборной России U25

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды в матче предсезонного турнира в Сочи. «Адмирал» обыграл сборную России U25 со счётом 3:1.



«Тяжёлый, трудный матч. Сборная доставила сегодня очень много проблем. Интересные ребята в атаке, креативные, техническая оснащённость на высоком уровне.



Выиграли за счёт хорошей самоотдачи, блокированных бросков. 20 шайб поймали на себя. Такое самопожертвование мне очень понравилось.



Мы проигрывали по ходу матча, но смогли переломить. Победа очень сложная. Отмечу вратаря нашего – Хомченко. Отличный матч провёл», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

«Адмирал» в трёх матчах набрал пять очков. У сборной России U25 два набранных очка.



Помимо «Адмирала» и сборной России, в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», минское «Динамо» и «Сочи». Команды сыграют друг с другом. Программа турнира продолжится завтра, 7 августа.