Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев рассказал, что ему понравилось в игре «Адмирала» в матче со сборной России U25

Тамбиев рассказал, что ему понравилось в игре «Адмирала» в матче со сборной России U25
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды в матче предсезонного турнира в Сочи. «Адмирал» обыграл сборную России U25 со счётом 3:1.

«Тяжёлый, трудный матч. Сборная доставила сегодня очень много проблем. Интересные ребята в атаке, креативные, техническая оснащённость на высоком уровне.

Выиграли за счёт хорошей самоотдачи, блокированных бросков. 20 шайб поймали на себя. Такое самопожертвование мне очень понравилось.

Мы проигрывали по ходу матча, но смогли переломить. Победа очень сложная. Отмечу вратаря нашего – Хомченко. Отличный матч провёл», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

«Адмирал» в трёх матчах набрал пять очков. У сборной России U25 два набранных очка.

Помимо «Адмирала» и сборной России, в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», минское «Динамо» и «Сочи». Команды сыграют друг с другом. Программа турнира продолжится завтра, 7 августа.

Новость по теме
«Адмирал» обыграл Россию U25 на турнире в Сочи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022