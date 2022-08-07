Расписание матчей четвёртого игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Сегодня, 7 августа, в Сочи пройдёт четвёртый игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. В этот день состоятся три матча.
В 12:00 на лёд выйдут приморский «Адмирал» и минское «Динамо».
В 15:45 начнётся матч с участием петербургского СКА и омского «Авангарда».
В 19:30 хозяева турнира, «Сочи», примут сборную России U25.
Ранее петербургский СКА одержал три победы в трёх матчах. «Адмирал» и «Авангард» выиграли по два раза, минское «Динамо» и сборная России U25 – по одной встрече, «Сочи» идёт без побед.
Напомним, турнир проходит с 3 по 9 августа по круговой системе.
По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира, «Сочи», завершили прошлую регулярку на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.
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