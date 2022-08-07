М. Третьяк: если соперник полезет со мной в драку – буду драться. Не убегать же!

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк ответил на вопрос о том, готов ли он принять участие в драке во время матча.



«Мы с Мелом (Алексеем Мельничуком – Прим. «Чемпионата») и с тренером вратарей находимся во вратарском «пузыре», готовимся к играм, а все остальные движения нас обходят стороной. Мы сосредотачиваемся на своей работе, остальное видим по факту, как и зрители. Наша задача не меняется – надо ловить шайбу, помогать команде.



Даже если знали, что в матче с «Авангардом» будет «огонёк», от нас ничего не зависит. Я поддерживал Алексея на лавке, а он готовился к тяжёлому матчу. Были большие паузы, тяжело войти в игру. Мы в любом случае всегда за команду, при любой ситуации, но у вратаря дело одно – ловить шайбу и помогать команде.



Это хоккей, драки бывают, и такие тоже. Ничего такого – подрались и подрались. Вратарям, правда, затем из-за больших пауз тяжело войти в игру. Но Алексей с «Авангардом» сыграл прекрасно, где-то не повезло. Но надо справляться с любыми трудностями.



Думаю, обе команды сплотились и получили заряд эмоций. В таких матчах проявляется характер команды, ее неуступчивость. Я горжусь своей командой, рад находиться в таком коллективе, где один за всех и все за одного.



Что буду делать, если вратарь соперника в игре полезет с мной в драку? Не убегать же! Это хоккей, если надо, то буду драться», – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Максимом Третьяком читайте на «Чемпионате»