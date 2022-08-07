М. Третьяк: в Риге у меня много друзей. Связи не рвём, спорт должен быть вне политики

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк рассказал об отношениях с друзьями из Риги.
«У меня в Риге много знакомых и друзей осталось. Спасибо руководству клуба, мне было безумно приятно там играть. Все ребята дружили, команда была боевая что в первый, что во второй год. К сожалению, хоккейная жизнь такая, что у меня не получилось там заиграть. В любом случае, это сделало меня сильнее.
У меня остались только самые тёплые воспоминания. Иногда переписываемся с ребятами, общаемся, связи не рвём. Хоккейный мир – как большая семья. Прекрасные отношения были, есть и, надеюсь, будут. Я не чувствую никакого дискомфорта и вообще считаю, что спорт должен быть вне политики.
В Юрмалу этим летом съездить не получилось. У меня был короткий отпуск, надо было восстановиться, побыть с семьёй в Москве», – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с Максимом Третьяком читайте на «Чемпионате»
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