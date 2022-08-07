Карнаухов: 10 лет назад даже не думал, что будут проходить сборы в родном Минске

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал о начале сборов в Минске.



«Минск – превосходно. Как всегда, хорошее место, хорошие условия. Для сборов есть всё, что надо. Комфортное проживание, еда, тренировочный процесс. Наверное не знаю, где найти даже лучше место.



Думал ли 10 лет назад, что постоянно буду проходить сборы в Минске? Мысли даже такой не было, но всегда приятно дома, откуда я родом.



Конечно, уже виделся с родителями. Как вчера поиграли в футбол? Всё превосходно. Приехали, разместились, отдохнули с дороги, подвигались. Активность какая-то – футбол, чуть-чуть поделали определённые упражнения и с сегодняшнего дня уже полноценные сборы.



Кто выиграл? Не помню. Сколько забил? А я не играл.



Планы? Войти в сезон, в тренировочный процесс в первую очередь. Определенную базу заложить, потому что есть новые игроки, состав чуть-чуть тоже меняется, и тренерский штаб в том числе. Поэтому прежде всего становление команды, понимание друг друга, чувство команды. За счёт того, что новые игроки приходят, состав меняется и определённые физические нагрузки закладываются на будущее», – сказал Карнаухов телеграм-каналу армейцев.