М. Третьяк: Мельничук – сильный вратарь. Мы должны толкать друг друга вперёд

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк рассказал об одноклубнике – вратаре Алексее Мельничуке, который вернулся в Россию из Северной Америки.



«Мы с Алексеем Мельничуком давно знакомы, все вратари так или иначе друг друга знают. Общаемся с ним, стараемся поддерживать друг друга. У нас прекрасные отношения, Мел – сильный вратарь. Подсматриваем друг у друга что-то, учимся. Мы с ним в одной команде, должны толкать друг друга вперёд, и неважно, кто играет.



Думаю, это партнёрство пойдёт на пользу и нам лично, и команде. Мы будем делать всё, что от нас требуется.

Назаров назвал меня подрастающей глыбой и сказал, что мы с Мельничуком скоро станем выдающимися? Большое спасибо за такое доверие тренерского штаба, это очень приятно. Мы будем делать всё возможное, стараться по максимуму. Мы отдаёмся на 120% в каждой тренировке и игре, очень любим хоккей и делаем всё, чтобы вырасти в технических аспектах игры. Главное – приносить пользу команде, чтобы клуб побеждал», – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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