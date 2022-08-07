Джоуи Кин присоединился к «Спартаку»

Московский «Спартак» в телеграм-канале сообщил, что американский защитник Джоуи Кин присоединился к команде.



«Добро пожаловать, Джоуи», – поприветствовал клуб телеграм-канал клуба, опубликовав фотографии спортсмена на выходе из аэропорта.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ – Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром в плей-офф. Кроме того, на его счету один матч в НХЛ за «Каролину Харрикейнз».



Ранее он выступал за «Бэрри Колтс», «Лондон Найтс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Шарлотт Чекерс», «Чикаго Вулвз» и «Каролину Харрикейнз».



Всего на его счету в АХЛ 162 игры и 95 набранных очков: 17 заброшенных шайб и 78 результативных передач.