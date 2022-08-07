Джордан Уил сыграет за московское «Динамо» в игре с «Сибирью»

Сегодня, 7 августа, в 13:00 мск в Химках на арене «Новогорск» пройдёт контрольный матч, в котором московское «Динамо» встретится с новосибирской «Сибирью». Стал известен состав динамовцев на эту встречу, она станет первой в межсезонье для форварда Джордана Уила.



Коновалов (К. Волков);

Готовец – Бойков, Кудрявцев – Ефремов – Рашевский;

А. Малышев – Зайцев, Уил – Кодола – Сушко;

Будницкий – А. Волков, Джиошвили – Каблуков – Муранов;

Мачулин – Прибыльский, Тринеев – Якимов – Буруянов, Скоренов.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В первом раунде бело-голубые обыграли «Северсталь» в семи матчах, во втором – всухую уступили московскому ЦСКА.