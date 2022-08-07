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Самые яркие моменты третьего игрового дня Sochi Hockey Open 2022

Самые яркие моменты третьего игрового дня Sochi Hockey Open 2022
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Вчера, 6 августа, в Сочи завершился очередной игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в рамках которого прошли три встречи. ХК «Сочи» на своём YouTube-канале опубликовал лучшие моменты третьего игрового дня.

Напомним, в первом матче игрового дня омский «Авангард» обыграл минское «Динамо» (5:2).

Во второй встрече петербургский СКА выиграл у хозяев турнира «Сочи» – 3:1.

В заключительном матче игрового дня сборная России U25 уступила «Адмиралу» со счётом 1:3.

Ранее петербургский СКА одержал три победы в трёх матчах. «Адмирал» и «Авангард» выиграли по два раза, минское «Динамо» и сборная России U25 – по одному, «Сочи» идёт без побед. Турнир проходит с 3 по 9 августа по круговой системе.

По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.

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