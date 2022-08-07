«Ак Барс» в контрольном матче одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Только что в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» завершился контрольный матч, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча закончилась волевой победой казанской команды со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 2:0).



За секунду до конца первого периода хозяева в большинстве открыли счёт благодаря голу Энтони Камара.



На 26-й Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт, на 45-й Александр Хованов вывел гостей вперёд после паса Дмитрия Юдина. На 48-й отличился Артур Бровкин. Последний гол в матче забил Станислав Галиев на 57-й минуте. Ему ассистировал Константин Лучевников.

Днём ранее «Ак Барс» в контрольном матче обыграл «Нефтяник» из Альметьевска, выступающий в ВХЛ. Та встреча завершилась со счётом 6:1.