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«Ак Барс» в контрольном матче одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Ак Барс» в контрольном матче одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
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Только что в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» завершился контрольный матч, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча закончилась волевой победой казанской команды со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 2:0).

За секунду до конца первого периода хозяева в большинстве открыли счёт благодаря голу Энтони Камара.

На 26-й Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт, на 45-й Александр Хованов вывел гостей вперёд после паса Дмитрия Юдина. На 48-й отличился Артур Бровкин. Последний гол в матче забил Станислав Галиев на 57-й минуте. Ему ассистировал Константин Лучевников.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 августа 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Камара (Порядин, Сидоров) – 19:59 (5x4)   1:1 Кагарлицкий – 25:46 (5x5)   1:2 Хованов (Юдин) – 45:00 (5x5)   1:3 Бровкин – 47:51 (5x5)   1:4 Галиев (Лучевников) – 56:54 (5x5)

Днём ранее «Ак Барс» в контрольном матче обыграл «Нефтяник» из Альметьевска, выступающий в ВХЛ. Та встреча завершилась со счётом 6:1.

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