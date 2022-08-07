«Сибирь» уверенно переиграла московское «Динамо» в контрольном матче

Только что в Химках на арене «Новогорск» завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и новосибирская «Сибирь». В этой встрече победу одержала новосибирская команда, обыгравшая соперника со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
На 16-й минуте Антон Шенфильд открыл счёт в матче после передачи Александра Шарова, на 26-й Егор Спиридонов увеличил преимущество «Сибири», а на 38-й Владимир Бутузов забил третий мяч сибиряков. Ему ассистировал Денис Голубев.
Единственный гол в составе «Динамо» забил Владислав Ефремов при игре в меньшинстве. Он отличился на 41-й минуте.
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В первом раунде бело-голубые обыграли «Северсталь» в семи матчах, а во втором всухую уступили московскому ЦСКА.
«Сибирь» заняла шестое место в таблице Восточной конференции, вышла в плей-офф и в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву».
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