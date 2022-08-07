Михаил Анисин станет игроком узбекского клуба чемпионата Казахстана

Российский нападающий Михаил Анисин станет игроком клуба чемпионата Казахстана «Хумо», сообщает Шайба.kz.



34-летний форвард ранее уже выступал за ташкентский клуб (2019-2020), который будет играть в казахстанском чемпионате.



Напомним, Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо» и лучшим снайпером розыгрыша-2012 (16 шайб в плей-офф). Кроме того, он был участником Матча звёзд КХЛ.



За игровую карьеру он выступал в различных клубах Континентальной хоккейной лиги: в «Сибири», «Северстали», «Витязе», московском «Динамо», «Сочи», «Нефтехимике», новокузнецком «Металлурге». В прошлом сезоне Михаил Анисин играл за ХК «Ижсталь» в ВХЛ-А, в чемпионате Словакии по хоккею, а также за ХК «Чебоксары».