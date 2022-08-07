«Куньлунь» подписал контракты с двумя американскими хоккеистами

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» объявила о подписании контрактов с голкипером Мэттом Джурусиком и защитником Винсентом Ловерде.



Отмечается, что соглашения с игроками заключены сроком на два года.



Последний сезон 25-летний голкипер провёл в Американской хоккейной лиге в составе команды «Техас Старз», сыграв в 20 играх, в которых отразил 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,05. Также Джурусик играл в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за «Айдахо Стилхедс».



33-летний Ловерде ранее выступал за различные клубы АХЛ. Последней командой защитника стал «Зальцбург» из Австрийской хоккейной лиги, за который он провёл 41 матч в регулярке, набрав 15 (2+13) баллов, добавив к ним одно очко в 12 встречах плей-офф.