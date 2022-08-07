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«Куньлунь» подписал контракты с двумя американскими хоккеистами

«Куньлунь» подписал контракты с двумя американскими хоккеистами
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Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» объявила о подписании контрактов с голкипером Мэттом Джурусиком и защитником Винсентом Ловерде.

Отмечается, что соглашения с игроками заключены сроком на два года.

Последний сезон 25-летний голкипер провёл в Американской хоккейной лиге в составе команды «Техас Старз», сыграв в 20 играх, в которых отразил 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,05. Также Джурусик играл в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за «Айдахо Стилхедс».

33-летний Ловерде ранее выступал за различные клубы АХЛ. Последней командой защитника стал «Зальцбург» из Австрийской хоккейной лиги, за который он провёл 41 матч в регулярке, набрав 15 (2+13) баллов, добавив к ним одно очко в 12 встречах плей-офф.

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