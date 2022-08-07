Рябыкин оценил игру «Авангарда» в матче со СКА в рамках Sochi Hockey Open

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги встречи со СКА (3:1) в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.



«Хорошая боевая игра, здорово сыграли в большинстве, в третьем периоде сыграли умно, грамотно, не дали сопернику никаких шансов. Силовой Фёдорова на Бродхёрсте? Грязные силовые в спину более страшны на предсезонке, чем драки, как было с «Сочи». Потому что человек может получить травму и выпасть не на один день.



У Яроша сегодня было большое желание. Довольны, как он сегодня действовал, гол забил. Мы сейчас смотрим всех, перед сезоном надо понимать, кто будет играть в большинстве. Он – наша основная опция.

Не хочу кого-то выделять, единственное, Стас Галимов молодец, подтащил, когда нам было трудно, дал нам глоток воздуха. Его могу отметить.



Нам надо дать нашим вратарям проявить себя, Мишуров себя успеет проявить. Надо определиться, кто будет начинать сезон первым номером», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.