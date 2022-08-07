Знарок — о победе над «Нефтехимиком»: тяжёлая игра, но все молодцы — терпели, старались

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о победе над «Нефтехимиком» (4:1) в товарищеской встрече.



Как оценю молодых игроков, каковы их шансы в сезоне попасть в основу? Они сегодня вроде неплохо отыграли, с хорошим движением и большим желанием, молодцы. Это естественно, они стараются показать свои лучшие качества. При этом они тоже под нагрузкой, как и вся команда, проходят сборы с первого дня. А попадание в состав будет зависеть от них, желаем им только удачи.



Будет ли регулярная ротация в сезоне? Будет обязательно, потому что у нас хороший состав – пять звеньев, и все хотят играть. Ротация нужна обязательно, нужно найти способ так разложить игровое время, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.



Это вторая игра подряд, сил потратили немало. Видимо, думали, что Альметьевск нам не создаст проблем, а они их создали очень много. Тяжёлая игра получилась, нагрузки опять же, и поэтому такое начало. Но все молодцы – терпели, старались, что не получилось в первых двух периодах, то получилось в третьем. Забили хорошие голы, выиграли матч.



Какие дальше планы у команды? Будет три разгрузочных дня, мы ведь нагрузки ещё не снижали. Потом проведём матчи в Москве – сыграем с «Витязем» и два раза со «Спартаком». Добавили встречу с «Витязем», потому что у нас не так много игр в предсезонке, а они вышли с предложением. Мы с удовольствием согласились – состав большой, всем нужно принять участие в реальных матчах. На сборах каждый третий день проходит двусторонка, но там не тот накал борьбы, который требуется в подготовке.



А после этих игр начнём переходить в стандартный режим нагрузок, тренировать большинство и меньшинство, поддерживать форму», — цитирует Знарка пресс-служба клуба.