«Куньлунь» заключил соглашения с несколькими хоккеистами

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с несколькими игроками, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что соглашения с нападающими Александром Квартальновым и Кристианом Афанасьевым носят просмотровый характер. Последний в КХЛ не выступал, на счету Квартальнова – восемь матчей в лиге без набранных очков.
Форварды Лукас Локхарт, Клиффорд Пу, Джейсон Фрэм и защитник Джейк Челиос заключили двусторонние контракты с клубом, соглашение с первым рассчитано на три сезона, с остальными – на один сезон. Все четверо ранее играли за клуб в КХЛ: у Локхарта – 258 матчей и 69 (34+35) очков, у Пу – 15 матчей и 6 (3+3) очков, у Фрэма – 94 матча и 27 (12+15) очков, у Челиоса – 129 матчей и 31 (7+24) очко.
Также клуб заключил контракт с нападающим Джеком Родуолдом, подписавшим одностороннее соглашение с клубом на два сезона.
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