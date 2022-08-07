Гендиректор «Трактора» рассказал о ходе восстановления от травмы голкипера Устименко

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился информацией о состоянии здоровья голкипера клуба Кирилла Устименко.



«Восстановление Устименко идет по плану. Он занимается на льду, но начало сезона пропустит. Он приехал в расположение клуба с травмой? У него была операция, мы, разумеется, об этом знали. По информации от врачей, Кирилл чувствует себя с каждой тренировкой всё лучше и лучше. Рассчитываем на Кирилла в будущем. У него серьёзный потенциал», – приводит слова Савина «РБ Спорт».



Напомним, «Трактор» заключил двустороннее соглашение с 23-летним голкипером до конца сезона-2023/2024.



В прошедшем сезоне Устименко выступал в Северной Америке за клуб «Рединг» в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и «Лихай Вэлли» в АХЛ. В 19 встречах за «Рединг» Устименко отразил 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,67. Также в он провёл восемь игр за «Лихай Вэлли»: 90,0% отраженных бросков, коэффициент надёжности – 2,91.