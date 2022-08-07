Сборная России U25 разгромила ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open
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Сборная России U25 одержала разгромную победу над ХК «Сочи» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Шайба».
В составе российской сборной до 25 лет голами отметились Дмитрий Бучельников, Максим Грошев (оба — дубль), а также Данила Юров и Александр Перевалов. Единственную шайбу сочинцев забросил Артур Тянулин.
Отметим, что после четырёх проведённых матчей ХК «Сочи» занимает последнее место в таблице турнира, не заработав очков. В активе сборной России U25 четыре очка после четырёх игр, она занимает пятую строчку. В заключительных встречах «Сочи» сыграет с минским «Динамо» (9 августа, 15:45 мск), Россия U25 — со СКА (9 августа, 19:30 мск).
Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2022, воскресенье. 19:45 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Россия U25
0:1 Грошев (Танков, Бучельников) – 07:15 (5x4) 0:2 Бучельников (Танков) – 20:45 (5x4) 0:3 Грошев (Бучельников) – 24:49 (5x5) 0:4 Бучельников (Грошев, Танков) – 27:18 (5x4) 0:5 Юров (Дуда, Грязнов) – 28:58 (5x5) 1:5 Тянулин (Глотов) – 42:34 (4x5) 1:6 Перевалов (Лазутин) – 43:37 (5x5)
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