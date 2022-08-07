Сборная России U25 разгромила ХК «Сочи» на Sochi Hockey Open

Сборная России U25 одержала разгромную победу над ХК «Сочи» в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Шайба».



В составе российской сборной до 25 лет голами отметились Дмитрий Бучельников, Максим Грошев (оба — дубль), а также Данила Юров и Александр Перевалов. Единственную шайбу сочинцев забросил Артур Тянулин.



Отметим, что после четырёх проведённых матчей ХК «Сочи» занимает последнее место в таблице турнира, не заработав очков. В активе сборной России U25 четыре очка после четырёх игр, она занимает пятую строчку. В заключительных встречах «Сочи» сыграет с минским «Динамо» (9 августа, 15:45 мск), Россия U25 — со СКА (9 августа, 19:30 мск).