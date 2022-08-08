«Сид, с днём рождения». Жена Малкина опубликовала совместное фото Евгения с Кросби

Журналистка и телеведущая Анна Кастерова, жена 36-летнего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала совместную фотографию российского хоккеиста с его одноклубником — Сидни Кросби, отмечавшим накануне своё 35-летие.

«Сид, с днём рождения», — гласит подпись Кастеровой к опубликованному фото в своём телеграм-канале.

Напомним, текущим летом сообщалось о сложностях в переговорном процессе между Малкиным и «Питтсбургом». Тем не менее 35-летний форвард подписал четырёхлетнее соглашение на сумму $ 24,4 млн (кэпхит — $ 6,1 млн).

В сезоне-2021/2022 Евгений провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

У Кросби в прошлом сезоне 84 (31+53) очка в 69 встречах регулярного чемпионата, а в плей-офф – 10 (2+8) результативных действия в шести матчах.