Грицюк: если Ковальчук придёт в команду, в ней сразу поменяется атмосфера

Российский нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк высказался о влиянии 39-летнего форварда Ильи Ковальчука на команду в чемпионском сезоне-2020/2021.
«Ковальчук всегда знал, когда команду нужно успокоить, а когда завести. Он делал атмосферу в раздевалке. Тех эмоций, которые ты тратишь на лавочке и в раздевалке, чтобы кому‑то что‑то разъяснить и подсказать, потом может не хватить в игре.
А Ковальчук словно взял всё это под контроль. Видит, что игрок сейчас перегорит, и сразу: «Успокойся, играем дальше». Также он взаимодействовал с тренерским составом. Если видел, что нам в игре чего‑то не хватает, то разговаривал с Хартли.
Способен ли он вернуться в большой хоккей в качестве игрока? Не знаю. Испытываю к Илье Валерьевичу большое уважение. Уверен, если он придёт в команду, в ней сразу поменяется атмосфера», — приводит слова Грицюка «Матч ТВ».
Напомним, в прошлом сезоне Ковальчук оставался без клуба. Илья являлся генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
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