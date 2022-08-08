«Я эту иномарку, знаете, как ждал». Грицюк – о неполученном автомобиле на ОИ-2022

21-летний нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк признался, что рассчитывал выиграть золотые медали на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), чтобы получить новый автомобиль, который традиционно вручается обладателям победителям соревнований, но вместо этого им была выплачена денежная компенсация.

«Жалко, что после Олимпиады вам по автомобилю не подарили? Ещё как жалко! Я эту иномарку, знаете, как ждал! Общался с пацанами, прямо говорил им: «Давайте тачку выиграем. Я так машину хочу!» Они мне отвечают: «Гриц, ты, что, дурак? Тебе Олимпиаду надо выиграть». — «Ну вот, если мы выиграем, я буду на тачке». В итоге мы финал проиграли, и я без тачки.

Какую машину в итоге взял на подаренные деньги? Audi», — приводит слова Грицюка «Матч ТВ».

Грицюк на Олимпийских играх провёл шесть встреч за национальную сборную России, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+4». В финале турнира Россия уступила Финляндии (1:2).