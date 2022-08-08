Грицюк рассказал об изучении языка с Найтом

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал об изучении языка с одноклубником Корбаном Найтом.



«Скачал себе приложение. Урок на 30 секунд каждый день. Прикольная лёгкая программа. Но на этот сезон ещё хочу взять репетитора, потому что язык очень нужен. Я вот в прошлом сезоне с Корбаном Найтом общался много, потому что в одной тройке с ним играл.



Так ему и сказал: «Мне надо по‑английски разговаривать. Так что не обижайся, я буду часто подходить и всякую хрень у тебя спрашивать».



Разговаривал с ним везде — в раздевалке, в бане. И в конце сезона почувствовал, что мы уже на льду можем спокойно общаться, чтобы объяснять друг другу — что делать, куда подъехать. А сейчас вернулся после отпуска. Они у меня спрашивают что‑то совсем лёгкое, а я туплю. Потому что летом не практиковался. Так что решил уже репетитора взять, чтобы два раза в неделю говорить с ним час или полтора», – приводит слова Грицюка «Матч ТВ».