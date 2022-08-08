«Эдмонтон» заключил новый контракт с Бенсоном
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Пресс-служба клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» объявила о заключении контракта с форвардом Тайлером Бенсоном. Он подписал двухсторонний контракт на один год с зарплатой $ 775 тыс.
Минувший сезон для Бенсона сложился неудачно. Он провёл 29 матчей, но набрал лишь два (1+1) очка.
Бенсон довольно успешно выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд». Там он в общей сложности провёл 174 матча и набрал 153 очка. Но переход в НХЛ у него получился пока неудачным. Ожидается, что новый сезон форвард также начнёт в АХЛ.
По итогам прошлого сезона «Ойлерз» вышли в плей-офф и дошли до финала Западной конференции. По ходу розыгрыша Кубка Стэнли «Ойлерз» переиграли «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз», но уступили будущему обладателю трофея «Колорадо Эвеланш».
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