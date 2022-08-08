Слепец: матчи с командами Епанчинцева всегда были мучением

Форвард «Амура» Кирилл Слепец поделился мнением о работе наставника команды Вадима Епанчинцева. Нападающий признался, что ранее матчи с командами специалиста ему давались нелегко.



«В прошлые годы несколько раз играл с «Югрой» Вадима Сергеевича, и с «Бураном», и с «Нефтяником». Честно скажу, это были мучения — «Югра» отлично контролировала шайбу и много времени проводила в чужой зоне. Приходилось играть без шайбы и во многих эпизодах тратить силы впустую.



Понятно, что «Югра» — признанный лидер ВХЛ и по игре, и по условиям. Но, думаю, мы будем стараться тоже играть активно, на контроле шайбы. Надеюсь, все установки тренерского штаба нам удастся воплотить в жизнь», — цитирует Слепца Russia-Hockey.

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