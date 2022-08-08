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Защитник «Спартака» Кин: я рад оказаться в России

Защитник «Спартака» Кин: я рад оказаться в России
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Новичок «Спартака» американский защитник Джоуи Кин прокомментировал переход в московский клуб. Хоккеист уже прилетел в Москву, чтобы присоединиться к команде.

«Я очень рад стать частью команды. Думаю, что нас ждёт хороший сезон.

Немного устал после дороги, но как только позавтракаю и посплю – буду готов к работе.

Я рад играть за «Спартак», рад оказаться в России. Больше всего хочу попробовать местную кухню и встретиться с нашими болельщиками», — цитирует Кина пресс-служба москвичей.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ – Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром в плей-офф. Кроме того, на его счету один матч в НХЛ за «Каролину Харрикейнз».

Ранее он выступал за «Бэрри Колтс», «Лондон Найтс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Шарлотт Чекерс», «Чикаго Вулвз» и «Каролину Харрикейнз».

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