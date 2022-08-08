Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: у Овитю жена русская, он рвался в КХЛ
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал переход в команду защитника Йоанна Овитю. Французский хоккеист в настоящее время занимается оформлением виз. По словам Леонтьева, вскоре он должен приехать в Россию.
«У него жена русская. Так что он адаптированный для наших условий человек. Он рвался в КХЛ. Много просматривал видеонарезок игр с его участием и могу сказать, что это быстрый, напористый игрок обороны, который может нам принести пользу в большинстве. Его среднее игровое время за матч в чемпионате Финляндии – более 20 минут. Это ведь тоже о чём-то говорит. Уверен, он нам поможет. Вообще-то в этом году, как никогда, очень сложно приглашать легионеров», – цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».
Комментарии
- 8 августа 2022
-
10:49
-
10:42
-
09:46
-
09:27
-
09:12
-
08:37
-
08:29
-
08:05
-
06:15
-
04:42
-
02:34
-
01:44
- 7 августа 2022
-
23:59
-
23:32
-
22:31
-
22:11
-
21:29
-
21:14
-
20:37
-
19:43
-
19:07
-
19:03
-
18:48
-
18:46
-
18:22
-
17:39
-
16:51
-
16:33
-
15:45
-
15:10
-
15:01
-
14:26
-
13:55
-
13:28
-
12:12
Партнерский контент