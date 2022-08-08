Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: у Овитю жена русская, он рвался в КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал переход в команду защитника Йоанна Овитю. Французский хоккеист в настоящее время занимается оформлением виз. По словам Леонтьева, вскоре он должен приехать в Россию.



«У него жена русская. Так что он адаптированный для наших условий человек. Он рвался в КХЛ. Много просматривал видеонарезок игр с его участием и могу сказать, что это быстрый, напористый игрок обороны, который может нам принести пользу в большинстве. Его среднее игровое время за матч в чемпионате Финляндии – более 20 минут. Это ведь тоже о чём-то говорит. Уверен, он нам поможет. Вообще-то в этом году, как никогда, очень сложно приглашать легионеров», – цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

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