Тамбиев: я доволен нынешней селекцией «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после матча предсезонного турнира в Сочи с минским «Динамо» порассуждал о составе своей команды. «Адмирал» потерпел поражение со счётом 0:2. Журналисты попросили специалиста сравнить составы команд, намекнув, что у «Адмирала» нет таких ярких хоккеистов, как у «Динамо».



«Я доволен нынешней селекцией команды. Парни только вливаются в команду. Уильямс и Кристоф не играли ещё в КХЛ. Им нужно время. Они по духу лидеры. Я думаю, и в команде будут таковыми. Но от суперзвёзд я б не отказался. Не всё же зависит от меня. Но, повторюсь, легионерские позиции меня устраивают. Нужно время», — приводит слова Тамбиева пресс-служба клуба.

«Адмирал» набрал четыре очка в четырёх матчах. У минского «Динамо» также четыре балла.



Помимо «Адмирала» и минского «Динамо», в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», сборная России U25 и «Сочи». Команды играют по круговой системе. Соревнования завершатся 9 августа.