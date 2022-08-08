Тамбиев: я доволен нынешней селекцией «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после матча предсезонного турнира в Сочи с минским «Динамо» порассуждал о составе своей команды. «Адмирал» потерпел поражение со счётом 0:2. Журналисты попросили специалиста сравнить составы команд, намекнув, что у «Адмирала» нет таких ярких хоккеистов, как у «Динамо».
«Я доволен нынешней селекцией команды. Парни только вливаются в команду. Уильямс и Кристоф не играли ещё в КХЛ. Им нужно время. Они по духу лидеры. Я думаю, и в команде будут таковыми. Но от суперзвёзд я б не отказался. Не всё же зависит от меня. Но, повторюсь, легионерские позиции меня устраивают. Нужно время», — приводит слова Тамбиева пресс-служба клуба.
«Адмирал» набрал четыре очка в четырёх матчах. У минского «Динамо» также четыре балла.
Помимо «Адмирала» и минского «Динамо», в турнире в Сочи участвуют СКА, «Авангард», сборная России U25 и «Сочи». Команды играют по круговой системе. Соревнования завершатся 9 августа.
- 8 августа 2022
-
13:35
-
13:20
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:32
-
12:20
-
11:58
-
11:14
-
10:49
-
10:42
-
09:46
-
09:27
-
09:12
-
08:37
-
08:29
-
08:05
-
06:15
-
04:42
-
02:34
-
01:44
- 7 августа 2022
-
23:59
-
23:32
-
22:31
-
22:11
-
21:29
-
21:14
-
20:37
-
19:43
-
19:07
-
19:03
-
18:48
-
18:46
-
18:22
-
17:39