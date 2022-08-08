Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бродхёрст: о боже, финский язык намного хуже русского. Некоторые слова ставят в тупик

Бродхёрст: о боже, финский язык намного хуже русского. Некоторые слова ставят в тупик
Комментарии

Новичок «Авангарда» Алекс Бродхёрст поделился мнением о русском языке. Также хоккеист оценил уровень КХЛ.

«КХЛ сильнее финской лиги, мастерство выше. Я пока только один матч сыграл, так что ещё осваиваюсь. Но тут много хороших игроков, в этой лиге непросто играть. Знаю, в этом году количество матчей увеличили до 68, календарь тяжёлый, как в НХЛ. Но я рад новому вызову, надеюсь, проведу хороший сезон.

По-русски пока знаю только одно слово – «спасибо». Стараюсь учить слова каждый день, ребята помогают. После финского русский не такой сложный? О боже! Русский даже близко не сравнится, финский намного хуже. Безумный язык, некоторые слова и буквы просто ставят в тупик. Я пытался выучить как можно больше слов, но смог только «привет», «доброе утро», «спасибо» — только самые простые вещи. Очень сложный язык», — сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Алексом Бродхёрстом можно почитать на «Чемпионате».

«О России мало что знал – в Америке мы как в «пузыре». Интервью с новичком «Авангарда» «О России мало что знал – в Америке мы как в «пузыре». Интервью с новичком «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022