Бродхёрст: о боже, финский язык намного хуже русского. Некоторые слова ставят в тупик

Новичок «Авангарда» Алекс Бродхёрст поделился мнением о русском языке. Также хоккеист оценил уровень КХЛ.



«КХЛ сильнее финской лиги, мастерство выше. Я пока только один матч сыграл, так что ещё осваиваюсь. Но тут много хороших игроков, в этой лиге непросто играть. Знаю, в этом году количество матчей увеличили до 68, календарь тяжёлый, как в НХЛ. Но я рад новому вызову, надеюсь, проведу хороший сезон.



По-русски пока знаю только одно слово – «спасибо». Стараюсь учить слова каждый день, ребята помогают. После финского русский не такой сложный? О боже! Русский даже близко не сравнится, финский намного хуже. Безумный язык, некоторые слова и буквы просто ставят в тупик. Я пытался выучить как можно больше слов, но смог только «привет», «доброе утро», «спасибо» — только самые простые вещи. Очень сложный язык», — сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Алексом Бродхёрстом можно почитать на «Чемпионате».