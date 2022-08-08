Бродхёрст: гарантирую, первый домашний матч «Авангарда» будет потрясающим

Новичок «Авангарда» Алекс Бродхёрст поделился ожиданиями от старта нового сезона КХЛ.



«Не знаю всей истории, но в курсе, что «Авангард» долго играл где-то под Москвой. На домашних матчах после возвращения в Омск будет безумие? Все в команде об этом говорят и находятся в предвкушении домашних матчей. Ходят слухи, что все билеты практически на все игры уже распроданы. Это очень важно, аншлаги на домашних матчах – это большое преимущество. Очень хочу уже попасть на новую арену. Я пока только издалека её видел.



Думаю, какого-то дополнительного давления не будет. Это хоккей, если играть по системе, обычно это значит, что у тебя хорошая команда. Но мы хотим и устроить шоу для фанатов, которые давно не видели команду. Все в предвкушении, гарантирую, что первая домашняя игра будет потрясающей. Мы будем выкладываться на 100%.



Личные цели те же, что командные. Мы хотим победить. Победа помогает карьерам игроков, у тебя открывается больше возможностей. Но и просто иметь возможность сказать, что становился чемпионом КХЛ, получить чемпионское кольцо — это нечто особенное. Знаю многих ребят, которые были в чемпионской команде, все говорили, что это было невероятно», — сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Алексом Бродхёрстом можно почитать на «Чемпионате».