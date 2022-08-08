Иван Федотов очно примет участие в заседании суда по делу о призыве на военную службу
Поделиться
Голкипер сборной России Иван Федотов будет очно принимать участие в заседании суда по делу о призыве на воинскую службу. Об этом рассказал адвокат спортсмена Алексей Пономарёв. Суд будет проходить в Ленинградской области.
«Судебное разбирательство состоится 11 августа. Сам Иван очно примет участие в заседании», – цитирует Пономарёва «Матч ТВ».
25-летний российский голкипер в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы. С тех пор официальной информации о дальнейшей судьбе Федотова было совсем мало.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
13:20
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:32
-
12:20
-
11:58
-
11:14
-
10:49
-
10:42
-
09:46
-
09:27
-
09:12
-
08:37
-
08:29
-
08:05
-
06:15
-
04:42
-
02:34
-
01:44
- 7 августа 2022
-
23:59
-
23:32
-
22:31
-
22:11
-
21:29
-
21:14
-
20:37
-
19:43
-
19:07
-
19:03
-
18:48
-
18:46
-
18:22
-
17:39
-
16:51
Партнерский контент