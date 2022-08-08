Иван Федотов очно примет участие в заседании суда по делу о призыве на военную службу

Голкипер сборной России Иван Федотов будет очно принимать участие в заседании суда по делу о призыве на воинскую службу. Об этом рассказал адвокат спортсмена Алексей Пономарёв. Суд будет проходить в Ленинградской области.



«Судебное разбирательство состоится 11 августа. Сам Иван очно примет участие в заседании», – цитирует Пономарёва «Матч ТВ».



25-летний российский голкипер в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы. С тех пор официальной информации о дальнейшей судьбе Федотова было совсем мало.