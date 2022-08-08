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Иван Федотов очно примет участие в заседании суда по делу о призыве на военную службу

Иван Федотов очно примет участие в заседании суда по делу о призыве на военную службу
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Голкипер сборной России Иван Федотов будет очно принимать участие в заседании суда по делу о призыве на воинскую службу. Об этом рассказал адвокат спортсмена Алексей Пономарёв. Суд будет проходить в Ленинградской области.

«Судебное разбирательство состоится 11 августа. Сам Иван очно примет участие в заседании», – цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

25-летний российский голкипер в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы. С тех пор официальной информации о дальнейшей судьбе Федотова было совсем мало.

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