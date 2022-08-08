Сергей Широков: вы меня не ждали в «Автомобилисте»? А я здесь

Новичок «Автомобилиста» форвард Сергей Широков ответил на вопрос о переходе в команду из Екатеринбурга. Хоккеисты отвечали на вопросы во время Дня болельщика, который проходил в парке Маяковского. Один из болельщиков спросил Широкова, почему он выбрал именно «Автомобилист».



«Вы меня не ждали? А я здесь. Новый вызов для меня, команда с большими традициями и задачами. Хочется сделать всё, чтобы вы и ещё больше уральцев радовались победам, которые будут у нас в дальнейшем, так что нам нужна ваша поддержка», — приводит слова Широкова JustMedia.



Предыдущим клубом Широкова был «Спартак». За два сезона в составе красно-белых форвард провёл 113 игр, набрав 74 очка: забросил 33 шайбы и отдал 41 результативную передачу. В прошедшем сезоне Широков провёл 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 очков: забил 10 голов и отдал 19 передач. В плей-офф на его счету два очка в пяти матчах (1+1).



Ранее Широков также выступал за московский ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», омский «Авангард» и петербургский СКА.



В составе сборной России Широков в 2018 году завоевал золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане.



Также на его счету две победы на чемпионатах мира в 2012 и 2014 годах.

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